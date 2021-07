Niko Griesert (30) und Michèle de Roos schweben auf Wolke sieben! Das Paar fand auf etwas umständlichen Wegen zueinander: Nachdem sich die beiden im Netz kennengelernt hatten, der Kontakt aber abbrach, trafen sie beim Bachelor wieder aufeinander – die letzte Rose ergatterte die Brünette aber nicht. Trotzdem führte das Schicksal die zwei Turteltauben nach dem Datingformat zusammen. Heute sind sie verliebter denn je – Promiflash hat Niko und Michèle auf ihrem ersten gemeinsamen Event getroffen!

Niko und Michèle legen bei einem got2b-Event ihren ersten gemeinsamen Auftritt hin und strahlen dabei bis über beide Ohren! Niko erzählt im Promiflash-Interview, dass die zwei schon ein wenig aufgeregt sind: "Es ist superungewohnt, aber es macht schon viel Spaß." Aber auch privat steht bei den beiden eine ganze Menge Neues an: Der einstige Bachelor und seine Auserwählte ziehen am Samstag in ihre erste gemeinsame Wohnung. "Die Fernbeziehung ist ja dann vorbei und dann können wir den nächsten Schritt wagen", schwärmt Niko.

Große Angst, dass bislang unbekannte Angewohnheiten des jeweils anderen die zwei nerven könnten, haben die beiden aber nicht. "Wir ergänzen uns ganz gut", findet Michèle. Bislang hat die Beauty an ihrem Schatz nämlich nichts auszusetzen.

ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos beim got2b-Event

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

