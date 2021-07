Henning Merten (31) und seine Denise (30) haben sich getraut! Im September 2020 hatte der YouTuber um die Hand der ehemaligen Bachelor-Kandidatin angehalten. Nach ihrer Verlobung machten die Turteltauben heute ihre Liebe endlich ganz offiziell und traten gemeinsam vor den Traualtar. Das ging natürlich auch an Hennings Ex Anne Wünsche (29) nicht vorbei, mit der er zwei Töchter großzieht. Im Promiflash-Interview verrät sie nun, ob sie bei der romantischen Zeremonie dabei war!

In einem Gespräch mit Promiflash erklärt Anne: "Nein, ich war nicht eingeladen – lediglich die Kinder." Dass sie kein Teil der Hochzeitsgesellschaft war, stört die Zweifach-Mutter allerdings überhaupt nicht: "Aber das ist für mich auch völlig in Ordnung so. Schließlich verbindet uns nichts weiter mehr als die Kids", stellt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht klar.

Auch wenn Anne und Henning heute nicht mehr als die Mädchen Miley und Juna verbindet, sah das früher einmal ganz anders aus: Stolze acht Jahre waren die beiden gemeinsam durchs Leben gegangen und sogar verlobt gewesen. Anfang 2019 hatten die zwei dann jedoch überraschend ihre Trennung bekannt gegeben.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2021

Instagram / henning.merten Henning und Denise Merten bei ihrer Hochzeit

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

