Erster Knall bei Are You The One – Reality Stars in Love! Bei Temptation Island flirtete Verführer Diogo Sangre nicht nur mit Pia Peukmann, der damaligen Freundin von Calvin Kleinen (28) – die beiden landeten während der Dreharbeiten sogar in der Kiste. Ein Jahr später kam es auch bei Ex on the Beach zum Sex. Bereits in der ersten Nacht schlief Diogo mit Celina Pop. Stefanie Hermann zweifelt deshalb an seinen Absichten, sein Perfect Match bei "Are You The One?" finden zu wollen.

Aurelia Lamprecht wollte in der ersten Folge des Kuppelformats von den Single-Boys wissen, ob sie einen bestimmten Typ Frau haben. "Nee, ich nicht. Das Gesamtpaket muss stimmen", entgegnete Diogo. Bei diesen Worten konnte Steffi jedoch nur lachen. "Du nimmst eh alles", schoss die Take Me Out-Bekanntheit gegen den 26-Jährigen.

Diogo blieb zwar locker, fragte Steffi aber, wie sie darauf komme, so etwas zu behaupten. "Weil ich meine Erfahrungen gesammelt habe?", richtete er sich an die Blondine, die sichtlich kein Interesse an einer Diskussion mit ihm hatte. "Jedenfalls gehe ich nicht fremd – wenn ich die Richtige hab", stellte der Muskelmann schließlich klar.

Glaubt ihr, dass es noch ordentlich knallen wird zwischen den beiden? Ganz bestimmt. Nee, die Sache ist gegessen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



