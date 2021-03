Ist dieser durchtrainierte Beau etwa der neue Mann an Ana Lisa Kohlers (22) Seite? Im Sommer 2020 gab die deutsche TikTok-Berühmtheit die Trennung von ihrem langjährigen Freund Charlie Lenehan (22) bekannt. Die Sängerin und der Bars and Melody-Musiker waren über zwei Jahre zusammen gewesen, hatten sogar 2019 eine gemeinsame Wohnung in Köln bezogen. Nun scheint Ana aber wieder glücklich zu sein – jedenfalls teilte sie einen vielsagenden Schmuse-Clip auf Social Media!

War bis zuletzt auf den Accounts der Influencerin in den sozialen Netzwerken noch keine Spur von einem möglichen neuen Partner zu erahnen gewesen, teilte sie vor wenigen Tagen aus heiterem Himmel ein kurzes Video auf TikTok: Dort zu sehen ist eine ziemlich glückliche Ana, die sich von hinten an einen großen, durchtrainierten Beau klammert. Dazu kommentierte die 22-Jährige: "Ich habe das Äffchen gemacht." Ihre Social-Media-Kollegen freuen sich riesig für Ana mit. So schrieben unter anderem Lisa-Marie Schiffner (19) "Liebe es, dich glücklich zu sehen" oder Alina Mour (19) "Ich freue mich so sehr für dich!" unter den Beitrag.

Doch wer ist das Muckiwunder überhaupt, das ganz offensichtlich Anas Herz erobert hat? Der junge Mann heißt Luca Heubl und ist ein erfolgreiches Male-Model aus Berlin. Während man auf seinem Instagram-Account noch keine gemeinsamen Aufnahmen mit Ana entdeckt, sieht das auf seinem TikTok-Profil schon anders aus: Bereits Ende Dezember hatte der Hottie dort einen Clip mit seiner Vielleicht-Freundin hochgeladen. Es könnte also durchaus sein, dass die beiden schon ein bisschen länger miteinander anbandeln!

TikTok / anakohler Ana Lisa Kohler und Luca Heubl

Instagram / lucahbl Luca Heubl, Fitnessmodel

Instagram / ana.kohler Ana Lisa Kohler, TikTok-Sternchen

