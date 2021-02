Wie machen sich Loki und Lovis als große Geschwister? Anfang Februar verkündeten die Unter uns-Stars Joy (29) und Patrick Müller (32) endlich die lang ersehnte Nachricht: Ihr drittes Kind hat das Licht der Welt erblickt. Der kleine Javis darf sich aber nicht nur freuen, seine Eltern kennenzulernen, sondern auch Schwesterchen Loki (5) und seinen einjährigen Bruder Lovis. Doch wie haben die überhaupt auf das neue Familienmitglied reagiert? Das hat der stolze Papa Promiflash verraten.

"Voll cool. Loki hat ja mittlerweile die Erfahrung und ist tatsächlich auch recht verantwortungsbewusst und Lovis hat sich auch mega-gefreut", schwärmte der Tobias-Darsteller von der Familienzusammenkunft. Gerade, dass sich ihr Söhnchen so sehr freut, hätten er und seine Frau nicht erwartet – immerhin ist der noch recht jung. "Natürlich ist Lovis seinem Alter geschuldet noch etwas grob, aber hier passen alle auf und seine Schwester leitet ihn ganz toll an", betonte der 32-Jährige.

Und wie geht es den frischgebackenen Dreifach-Eltern selbst so kurz nach der Geburt? "Momentan fühlen wir uns großartig. Die Kids machen uns maximal stolz, aber um die Frage würdig zu beantworten: Fragt in zwei Monaten noch mal!", erklärte Patrick in dem Interview ebenfalls. Sie seien vor allem unglaublich glücklich über die vielen lieben Glückwünsche ihrer Fans.

Instagram / joyistmeinname Patrick Müller und Joy Lee Juana Abiola-Müller, Schauspieler

Instagram / joyistmeinname Joy Müller mit ihrem Sohn Javis

Instagram / actpm "Unter uns"-Star Patrick Müller mit Sohn Lovis und seinem Hund

