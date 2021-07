Die englische Fußballnationalmannschaft bekommt ganz besondere Unterstützung! Am Sonntag geht es für Harry Kane (27) und seine Teamkollegen um alles, wenn sie im Finale der Fußball-EM gegen Italien um den Sieg kämpfen. Auch die britischen Royals sind im Fußballfieber. Prinz William (39) feuerte gemeinsam mit Herzogin Kate (39) und Prinz George (7) die Kicker sogar schon live im Stadion an. Doch damit nicht genug: Jetzt bekamen die Nationalspieler sogar persönliche Worte von der Queen (95) überreicht.

1966 überreichte die Monarchin Bobby Moore den Siegerpokal der Fußball-WM. Als damaliger Kapitän war er es, der die englische Nationalmannschaft zum Sieg geführt hatte. Auch die Queen ließen die Emotionen offenbar nicht kalt. In einem Brief, der auf ihrem Instagram-Profil geteilt wurde, schreibt sie jetzt an den aktuellen Kader und Trainer Gareth Southgate (50): "Vor 55 Jahren hatte ich das Glück, Bobby Moore den Weltpokal zu überreichen und zu sehen, was es für die Spieler, das Management und das Betreuerteam bedeutet, das Finale eines großen internationalen Fußballturniers zu erreichen und zu gewinnen." Sie wünschte den Kickern daher viel Glück für das finale Spiel.

Ob die Queen das Turnier vorm Bildschirm verfolgt, ist nicht bekannt. Im Londoner Stadion wird aber sicher wieder der ein oder andere Promi dabei sein, um seine Nation zu unterstützen. Neben den Royals sahen bisher unter anderem auch Ex-Kicker David Beckham (46) und Musiker Ed Sheeran (30) von der Tribüne aus zu.

Getty Images Das EM-Halbfinale England gegen Dänemark im Juli 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2021

Getty Images Prinz William, Prinz George und Herzogin Kate bei der Euro 2020

