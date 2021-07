Bei Anne Wünsche (29) kommt nur noch Gesundes auf den Teller! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hatte in der Vergangenheit schon mehrmals ihren Kilos den Kampf angesagt. Nach einer erfolglosen Ernährungsumstellung sollte es im vergangenen Sommer ein Esslöffel Apfelessig am Morgen richten. Gebracht hat das allerdings nichts. Jetzt stellt sich die Influencerin der nächsten Challenge: Anne will nur noch Obst und Gemüse essen – und hat sogar schon Erfolge zu verbuchen.

In ihrem neuen Youtube-Video meldet sich die 29-Jährige am dritten Tag, an dem sie dieses Vorhaben nun schon verfolgt. Gestartet hatte die zweifache Mutter bei 60,3 Kilo – und siehe da: Jetzt zeigt die Waage 58,8 Kilogramm an. Für Anne ist das jedoch nicht nur ein Grund zur Freude. "Finde ich aber auch gleichzeitig erschreckend, weil ein Kilo in der Woche abnehmen ist gesund. Alles andere ist nicht gesund", gab sich die Beauty zweifelnd. Zudem kann sie ihre Erfolge bislang lediglich an den Zahlen erkennen. "Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich sehe es nicht an meinem Körper", räumt die TV-Bekanntheit ein.

Doch neben den 1,5 Kilo Gewichtsverlust stellt Anne auch noch einen weiteren positiven Nebeneffekt fest. "Ich hab nicht mehr so einen Blähbauch. Ich hab eigentlich immer nach jeder Mahlzeit einen richtig krassen Blähbauch gehabt", berichtet sie. Eine Ausnahme bei dieser Challenge gibt es aber doch: Will ihr Freund Karim Essen gehen, langt die YouTuberin ebenfalls wie gewohnt zu.

Anne Wünsche

Anne Wünsche, Influencerin

Karim und Anne Wünsche

