Loredana Wollny (17) gibt Einblicke in ihren Abnehm-Erfolg! Im Netz postet die jüngste Tochter von Silvia Wollny (56) regelmäßig Bilder von sich. Auf diese Weise konnten die Fans zuletzt körperliche Veränderungen an der TV-Bekanntheit feststellen: Loredana hat abgenommen – und das ganz gezielt. Das Interesse bei ihren Followern ist groß. In einem Online-Tagebuch möchte die Teenagerin jetzt ganz offen darüber sprechen, wie bei ihr die Kilos gepurzelt sind.

Im ersten Teil ihres Fitness-Tagebuches, das die 17-Jährige auf Instagram gepostet hat, erzählt sie: "Ich habe meine Motivation gefunden, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mich nicht richtig ernähre und dass das nicht gesund für meinen Körper ist." Irgendwann habe sie deshalb gedacht: "Jetzt musst du auch mal was dagegen tun."

Der ausschlaggebende Punkt für diesen Sinneswandel seien die Wintermonate gewesen. "Das kennen wir alle: Bisschen zu viel Weihnachtsgebäck gegessen... Dann wollen wir ja alle die schöne Sommerfigur wieder haben", erklärt der Die Wollnys-Star. Wie sie genau abgenommen hat, möchte Loredana in kommenden Videos verraten.

