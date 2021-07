Prinz Harry (36) verpasst einen historischen Moment! Heute Abend wird die englische Nationalmannschaft mit Italien um den Sieg in der Fußball-EM kämpfen. Neben den Fans im Wembley-Stadion werden die Three Lions vermutlich auch von den Royals wieder vor Ort angefeuert. Schon im Halbfinale jubelte Prinz William (39) auf der Tribüne, im Viertelfinale war er sogar in Begleitung seiner Frau Kate (39) und seines Sohnes George (7). Prinz Harry wird allerdings fehlen – und verpasst damit eine große Chance.

Der sportbegeisterte 36-Jährige wird beim heutigen Finale schmerzlich vermisst werden, schreibt die Royal-Expertin Daniel Elser für die Daily Mail. Seit dem Megxit sei es das erste Mal, dass sich das Volk wieder versammelt und einen solch großen Moment erlebt. "Tatsächlich wird dieses Spiel das erste historische öffentliche Event sein, von dem Harry kein Teil sein wird", erklärt die Autorin. Dies wäre für den zweifachen Vater eine Gelegenheit gewesen, sich dem britischen Volk und seinem Bruder wieder anzunähern. Laut Elser wird mit heute Abend jedoch deutlich, wie undenkbar es sei, die beiden unbeschwert zusammen auf der Tribüne zu sehen.

Im Gegensatz zu Harry lässt William den Fußballfan in sich schon jetzt feiern. Dass das englische Team das Finale erreicht hat, kann der 39-Jährige kaum fassen. Per Videobotschaft meldete er sich sogar schon bei den Spielern und lobte: "Was für eine Mannschaftsleistung! Ich kann gar nicht glauben, dass das wirklich passiert!"

