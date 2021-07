Sein Fußballherz schlägt höher! Prinz William (39) stellte seine Leidenschaft für den Sport während der diesjährigen Fußball-EM gleich mehrmals unter Beweis. Bei den Spielen im Londoner Wembley Stadium feuerte er die englische Mannschaft von der Tribüne aus an. Doch obwohl er als Augenzeuge live dabei war, scheint die Nummer zwei der britischen Thronfolge den Finaleinzug noch nicht so ganz realisiert zu haben: Jetzt meldete sich William per Videobotschaft bei den Spielern!

Den knapp 30-sekündigen Clip veröffentlichte der Duke of Cambridge auf Twitter. Im blauen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln spricht William direkt in die Kamera: "Was für eine Mannschaftsleistung! Ich kann gar nicht glauben, dass das wirklich passiert. Es ist so aufregend und ich wünsche euch alles Gute!" Er ermunterte die Kicker, auf dem Platz alles zu geben, denn das ganze Land würde hinter dem Team stehen.

Doch der Fußball ist nicht der einzige Sport, dem William zugetan ist: Gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Kate (39) besuchte er auch die Wimbledon Championships! Das wichtigste Tennisturnier der Rasensaison endete heute mit dem großen Finale zwischen Novak Djokovic (34) und Matteo Berrettini.

Getty Images England-Spieler Harry Kane im EM-Viertelfinale gegen die Ukraine

Getty Images Prinz William beim EM-Halbfinale England gegen Dänemark im Juli 2021

i-Images via ZUMA Press / ActionPress Herzogin Kate und Prinz William in Wimbledon

