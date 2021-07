Er ist total aus dem Häuschen! Stefano Zarrella (30) und die Germany's next Topmodel-Finalistin Romina Palm (22) gehen nun schon seit einiger Zeit zusammen durchs Leben. Bereits vor wenigen Monaten sprach der Bruder von Giovanni Zarrella (43) über eventuelle Heiratspläne der zwei – und nun hat er der 22-Jährigen am Sonntag einen Antrag gemacht. Wie überwältigend diese Verlobung für ihn war, macht Stefano nun deutlich!

In seiner Instagram-Story sucht der 30-Jährige nach passenden Worten, um sein Liebesglück zu beschreiben – denn nicht nur die Tatsache, dass Italien Europameister geworden ist, stimmt ihn aktuell überglücklich: “Der zweite Grund war einfach einer der aufregendsten Momente meines Lebens. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das sagen soll. Ja, das war crazy, es war abgefahren und ich habe so was noch nie erlebt”, versucht er seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

Dass sich Stefano nicht mehr allzu lange Zeit mit einem Antrag lassen wollte, hatte er schon in einem früheren Promiflash-Interview betont. "Aber ich glaube, dass wir uns jetzt auch keine fünf Jahre mehr Zeit lassen. Mal sehen, ich muss sie damit ja auch irgendwie überraschen", erzählte der Netz-Star. Und ganz offensichtlich ist ihm das tatsächlich gelungen...

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm in Rom

