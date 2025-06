Romina Palm wehrt sich gegen "Noch schwanger"-Kommentare

Romina Palm (26) wurde vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mama. Als Person des öffentlichen Lebens ist sie rund um die Uhr den Kommentaren Tausender Menschen ausgesetzt – und auch ihr After-Baby-Body wird genau unter die Lupe genommen. Auf Instagram teilt das Model nun eine Bemerkung über ihren Körper, die ihr sichtlich zugesetzt hat: Ihr wurde gesagt, dass sie aussehe, als sei sie immer noch schwanger. Romina nutzt nun aber ihre Reichweite, um dazu etwas Wichtiges zu sagen: "Ja, so sieht mein Körper nun mal gerade aus, denn nein, ich bin nicht mehr schwanger. Aber ich bin vor dreieinhalb Wochen Mutter einer wundervollen kleinen Tochter geworden. Und wisst ihr was? Ich könnte jetzt so tun, als hätte ich gar keine Selbstzweifel. Aber die habe ich. Als Model wurde schon immer sehr viel Wert auf mein Äußeres gelegt. Und jetzt sieht mein Körper eben nun mal anders aus als zuvor."

Die 26-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass ihr solche Kommentare wehtun. Fitness und gesunde Ernährung sind schon immer ein großer Teil ihres Lebens – nicht zu wissen, ob sie jemals wieder ihre alte Figur zurückbekommt, sei für sie nicht ganz leicht – aber "okay": "Ich muss es nicht lieben, aber ich muss es eben auch nicht hassen. Ja, irgendwann in den nächsten Wochen kann ich auch endlich wieder mit dem Sport anfangen und Stück für Stück wieder ein bisschen mehr zu mir selbst finden. Darauf freue ich mich schon richtig." Jedoch liege ihr Fokus aktuell einfach voll und ganz darauf, dass es ihrer Tochter Hazel gut geht. "Vielleicht kann ich dem einen oder anderen ja ein bisschen Druck rausnehmen, denn wir müssen nicht gleich alles auf einmal schaffen. Gerade frisch nach so einer Geburt leisten wir schon echt Großartiges", betont Romina.

Dass Romina solche Kommentare zu schaffen machen, ist kein Geheimnis. Bereits vor Jahren ging die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit mit einem sensiblen Thema an die Öffentlichkeit. Seit ihrer Jugend litt sie an einer Essstörung. Das sogenannte Binge-Eating begleitete sie jahrelang. Inzwischen hat sie gelernt, ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper zu haben – noch während ihrer Schwangerschaft verkündete sie stolz, seit einem Jahr "bingefrei" zu sein.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel

Instagram / rominapalm Romina Palm bei einem Foto-Shooting