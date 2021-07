Kate Kane muss die Ereignisse vom Sonntagabend verdauen. Für die englische Nationalmannschaft endete das Finale der Fußball-EM mit einer Niederlage gegen die Italiener. Das Team zeigte sich nach Spielende enttäuscht und ließ seinen Gefühlen noch auf dem Rasen freien Lauf. Auch auf der Tribüne kullerten die Tränen – vor allem Harry Kanes (27) Ehefrau Kate hat der Ausgang des Spiels sichtlich mitgenommen.

Kate konnte die Tränen nach dem letzten entscheidenden Elfmeter nicht mehr zurückhalten, wie Bilder von Daily Mail zeigen. Ihr Mann kam zu ihr auf die Zuschauerränge, um sie zu trösten, während sie ihr Gesicht in den Händen vergrub. Auch der Mannschaftskapitän konnte, wie der Rest des Teams, seinen Unmut über die Niederlage kaum verbergen. Tröstend fielen sich die Spieler gegenseitig in die Arme.

Vor dem Finale hatte Kate noch rührende Zeilen auf Instagram veröffentlicht, die sie an ihren Mann gerichtet hatte: "Du weißt, dass ich nicht nah am Wasser gebaut bin, aber ich habe Tränen in den Augen, wenn ich aufschreibe, wie stolz du uns machst!" Er habe es verdient, den Pokal mit nach Hause zu nehmen, wie die Blondine weiterhin erklärt hatte.

Instagram / katekanex Kate und Harry Kane

Instagram / katekanex Harry Kanes Frau Kate mit ihren drei Kindern im Juli 2021

Getty Images Harry Kane bei der Fußball-EM, Juni 2021

