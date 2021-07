Dascha Carriero (21) spricht offen über ihren Freund! Die Germany's next Topmodel-Kandidatin war Teil der diesjährigen Staffel der Model-Sendung und schaffte es bis ins Finale. Dort belegte sie als erstes Curvy-Model hinter der Gewinnerin Alex Mariah sogar den zweiten Platz. Auch ihr Freund war deswegen natürlich völlig aus dem Häuschen. Doch obwohl die beiden schon eine Weile zusammen sind, hält sie ihn weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im Interview mit Promiflash erklärte sie nun, warum sie sich nicht mit ihm zusammen zeigt.

Obwohl Nick, der Freund der Beauty, schon im Fernsehen zu sehen war, präsentiert sie ihn eigentlich fast nie auf ihrem Instagram-Hauptkanal. Beim got2b-Make-up-Launch in Berlin erklärt Dascha gegenüber Promiflash, dass sie ihn ganz bewusst aus der Öffentlichkeit "raus hält". "Er möchte lieber privat bleiben. Ist ja auch völlig in Ordnung", erläutert sie. Auf ihrem kleineren Insta-Kanal gibt es aber dennoch ein paar wenige Schnappschüsse des Pärchens zu sehen.

"Und eigentlich hat ihn jeder schon im Fernsehen gesehen und weiß, wie er aussieht", betont die 21-Jährige. "Also er existiert, ich habe ihn mir nicht ausgedacht", lacht sie anschließend und stellt klar: "Das reicht." Scheint so, als müssten Daschas Fans wohl auch weiterhin auf regelmäßigen Pärchen-Content in den sozialen Medien verzichten.

Instagram / dascha.gntm2021.official GNTM-Teilnehmerin Dascha

Instagram / dascha_ua GNTM-Teilnehmerin Dascha und ihr Freund Nick

Pro7/Willi Weber Dascha Carriero im GNTM-Finale

