Zieht Dominic Harrison (29) wirklich in den TV-Container? Vor wenigen Tagen kamen Gerüchte auf, dass der Influencer neben dem Die Superhändler-Star Paco Steinbeck (46) zum diesjährigen Promi Big Brother-Cast gehören soll. Immerhin ist der Dubai-Auswanderer momentan gemeinsam mit seiner Frau Sarah (30) und ihren beiden Kindern Mia (3) Rose und Kyla für mehrere Wochen in Deutschland. Doch stehen für Domi hier bald tatsächlich Dreharbeiten an?

In seiner Instagram-Story bezog der 29-Jährige nun Stellung zu den Gerüchten und erklärte: "Ich möchte nicht lange um den heißen Brei reden – ich habe davon selber erst durch die Presse erfahren." Mit den Spekulationen habe es also nichts auf sich. Dabei wäre der Fitness-Liebhaber einer "Promi Big Brother"-Teilnahme gar nicht mal abgeneigt: "Das wäre bestimmt lustig." Seine Fans scheinen davon allerdings nicht viel zu halten: In einer von ihm erstellten Umfrage stimmten nur 39 Prozent dafür, dass das eine gute Idee sei.

Auf der offiziellen Sat.1-Website wird übrigens die einstige Bauer sucht Frau-Hofdame Antonia Hemmer als mögliche "Promi Big Brother"-Kandidatin genannt. Doch auch sie dementierte ihre Teilnahme via Instagram: "Ich bin nicht bei 'Promi Big Brother' dabei. Keine Ahnung, was Sat.1 einfällt."

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, Influencer

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, Infleuncer

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2020

