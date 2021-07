Gibt es etwa Hinweise auf den weiteren Verlauf von Princess Charming? Im Rahmen der lesbischen Datingshow sucht Irina Schlauch nach der großen Liebe – und mittlerweile hat sie unter der heißen Sonne Griechenlands schon eine engere Auswahl getroffen: Im Halbfinale kämpfen noch die Kandidatinnen Bine, Elsa, Miri und Lou um das Herz der Kölner Rechtsanwältin. Aber gibt es jetzt etwa Hinweise darauf, dass zwei Kandidatinnen nach den Dreharbeiten schon mal nicht als Irinas Partnerinnen infrage kommen? Immerhin knutschten zwei der Halbfinalistinnen jetzt vor laufender Kamera mit einer anderen Frau...

In einem aktuellen YouTube-Video der Influencerin Annikazion tauschten zwei "Princess Charming"-Kandidatinnen innige Küsse aus – und zwar nicht mit Irina: In dem Clip knutschen sowohl Miri als auch Bine mit der attraktiven YouTuberin Annika auf einer Party. "Ist der Kuss ein Spoiler, dass Miri und Irina nicht zusammen sind?", "Warum redet niemand darüber, dass Annika einfach Bine und Miri geküsst hat?!", fragten sich daraufhin beispielsweise zwei Fans auf der Videoplattform.

Doch was hat es mit den Küssen in echt auf sich? Gegenüber Promiflash schilderte Miri, was wirklich hinter den Zärtlichkeiten steckt. "Das waren tatsächlich harmlose Knutschereien beim Feiern in unserer neuen Stammbar", stellte die Kielerin klar und betonte: "Dennoch gehört Annika mittlerweile total zu unserer kleinen Gaygang dazu!" Für wen sich Irina am Ende ihrer "Princess Charming"-Reise entscheidet, bleibt also weiterhin offen...

Anzeige

YouTube / annikazion Die YouTuberin Annikazion und die "Princess Charming"-Kandidatin Miri

Anzeige

YouTube / annikazion Die "Princess Charming"-Kandidatin Bine und die YouTuberin Annikazion

Anzeige

Instagram / mirielle.boho Bine und Miri, "Princess Charming"-Kandidatinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de