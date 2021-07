Cathy Hummels (33) sorgt einmal mehr für einen echten Hingucker! Am kommenden Mittwoch ist es endlich so weit: Die neue Staffel des Reality-TV-Formats Kampf der Realitystars geht in eine neue Runde. Moderiert wird das Spektakel von Profifußballer Mats Hummels' Ehefrau Cathy. Während die Fans gespannt auf den Start der ersten Episode warten, sind im Netz bereits die ersten Bilder abrufbar. Cathy flasht mit einem sexy Perlen-Look!

Im RTL2-Pressebereich sind mittlerweile schon die Porträtbilder der Kandidaten zu sehen – eine zieht dabei die Blicke allerdings besonders auf sich: Cathy. Das Model posiert in einem glitzernden Hauch von nichts. Beinahe nackt strahlt die TV-Bekanntheit in die Kamera. Lediglich ihre Brüste und der Intimbereich sind von kleinen Steinchen und roséfarbenen Perlenketten bedeckt. Mit diesem Outfit dürfte sie dem einen oder anderen Teilnehmer sicherlich den Kopf verdrehen.

Auch Cathys zweiter Look hat ordentlich was zu bieten. Mit XXL-Creolen und einem türkisfarbenen Pailletten-Minikleid posiert die Mama des kleinen Ludwig (3) mit verführerischem Blick am Strand von Thailand. Bleibt abzuwarten, welche Klamotten Cathy im Laufe der Sendung noch so aus ihrem Kleiderschrank zaubert.

RTL 2 Cathy Hummels, Model

RTL 2 Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2021

