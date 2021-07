Britney Spears (39) ist wieder in Tanzlaune! Die Musikerin sorgte vor einigen Wochen für große Schlagzeilen: Nach Jahren brach die Sängerin ihr Schweigen und sprach sich offen gegen die Vormundschaft aus, die ihr Vater noch immer für sie innehat. In einem ehrlichen Statement enthüllte die "Toxic"-Interpretin, wie schlecht es ihr in den vergangenen Jahren ergangen sei. Nach der Aussage vor Gericht scheint von Britney eine Last abgefallen zu sein – und wie gut es ihr geht, zeigt sie jetzt mit einem neuen Tanzvideo.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 39-Jährige einen Clip, der sie in Aktion zeigt. In einem roten Bikinioberteil und gemusterten Shorts wirbelt die Pop-Prinzessin durch die Gegend, dreht sich am Ende wild um sich selbst – und das zu Billie Eilishs (19) Erfolgssong "Bad Guy". Ihre Fans sind von dem Video begeistert: "Sie hat immer noch dieses gewisse Etwas!", kommentierte ein User den Post.

Doch Britneys Tanzvideo versetzt einige Follower auch in Alarmbereitschaft. Weil die zweifache Mutter den Clip mit "Red" (zu Deutsch: Rot) betitelte, ist ein Teil ihrer Community sicher, dass sie damit erneut einen Hilferuf absetzen will. "Meint sie mit 'red' vielleicht Code Red?" und: "Das muss etwas bedeuten!", ist unter dem Beitrag zu lesen.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei den Billboard Music Awards

Anzeige

Getty Images Sängerin Britney Spears

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de