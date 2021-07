Sarah Engels (28) kann es nicht abwarten, ihren Nachwuchs endlich in den Armen zu halten! Die ehemalige DSDS-Finalistin und ihr Mann Julian Engels (28) haben Anfang Juni publik gemacht, dass sie Eltern werden: Die beiden erwarten eine Tochter! Seit der Bekanntgabe lässt die Influencerin ihre Fans an der Schwangerschaft teilhaben. Im Netz zeigt Sarah jetzt stolz, wie groß ihr Babybauch schon ist!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 28-Jährige mehrere Schnappschüsse von sich aus ihrem Sardinien-Urlaub. Auf den Bildern trägt sie einen gemusterten Bikini – und setzt ihre runde Körpermitte dabei perfekt in Szene. "Ich kann es nicht erwarten, dich zu treffen, kleine Prinzessin – denn ich liebe dich jetzt schon", betitelte Sarah ihre Fotos und verdeutlichte ihre Gefühle zusätzlich mit einem gelben Herz-Emoji.

Vor wenigen Wochen hatte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin im Netz betont, dass ihr Bäuchlein mittlerweile schon so groß ist, dass ihr sogar schon die Kleidung ausgehe. In ihrer Instagram-Story gestand sie außerdem, dass sie sich in einigen Klamotten mittlerweile bereits ziemlich unwohl fühle. "Viele Sachen kann ich jetzt schon nicht mehr tragen", gab die Sängerin ehrlich zu.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Juli 2021

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher im September 2020

