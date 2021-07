Dieses Aufeinandertreffen wird mit Sicherheit ungemütlich! Am kommenden Mittwoch startet auf RTL2 endlich die lang ersehnte zweite Staffel von Kampf der Realitystars. Der Sender hat sich mit der Zusammenstellung der 25 Promis einmal mehr übertroffen: Vom Traumfrau gesucht-Casanova Walther Hoffmann (61) über sie Bauer sucht Frau-Ikone Narumol David bis hin zum Beef-Bachelor Andrej Mangold (34) ist alles mit dabei. Doch eine Begegnung wird wohl so richtig brisant: Der Pipi-Prinz Frédéric von Anhalt (78) trifft auf seine alte "Die Burg"-Bekannte Kader Loth (48)!

Doch was war eigentlich zwischen dem Adoptiv-Adligen und der OP-Beauty vorgefallen? 2005 hatten die beiden TV-Gesichter an der ersten und einzigen Staffel von "Die Burg" teilgenommen. Von Anhalt hatte zusammen mit einem Mitkandidaten in das Badewasser von Kader uriniert. Als diese das anschließend auf einem Bildschirm zu sehen bekam, schmierte sie ihrem Pipi-Peiniger Marmelade ins Gesicht. Im Handgemenge wurde dann mit noch mehr Essen geworfen. Sowohl der Prinz als auch die Brünette verletzten sich bei dem Streit. Der Frevler wurde daraufhin aus dem Format geschmissen.

Ob die beiden ihren handfesten Streit am Star-Strand noch einmal aufleben lassen? Schließlich dürften sich die beiden in den vergangenen 16 Jahren wohl kaum über den Weg gelaufen sein. Von Anhalt verbrachte seine Zeit fast ausschließlich in seiner Wahlheimat Hollywood und hielt sich von Realityshows fern, während Kader danach noch ins Dschungelcamp und Co. gezogen war.

Anzeige

Instagram / realprincefrederic Prinz Frédéric von Anhalt im Gucci-Jogger

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Kader Loth bei der Dschungelshow 2021

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for Netflix Prinz Frédéric von Anhalt auf der Europa-Premiere von "Bird Box" im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de