Julia Holz verabschiedet sich endgültig von ihrer Wahlheimat Mallorca! Nachdem bei der Goodbye Deutschland-Bekanntheit im vergangenen April Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wurde, hatte sich ihre Sicht auf das Leben grundlegend verändert: So entschloss sie sich nach ihrer Krebs-OP in Berlin dazu, nicht mehr nach Spanien zurückzukehren. Stattdessen will sie nun in Rostock einen Neuanfang wagen. Im Netz macht Julia jetzt noch einmal klar, dass die Entscheidung wirklich endgültig ist!

"Ja, adiós geliebtes Mallorca! Wer hätte das mal gedacht? Ich niemals! Wahnsinn, nach 16 Jahren kehre ich der Insel den Rücken zu", schrieb die Influencerin unter einen Schnappschuss von sich und ihrer Tochter Daliah auf Instagram. Auf Mallorca habe sie in den vergangenen Jahren viel erlebt – unter anderem die Geburt ihrer Kleinen. "Aber was ist das alles, wenn man nicht glücklich und gesund sein kann? Denn das ist das Wichtigste", erklärte Julia ihre Haltung.

In ihrer Heimat Rostock wolle die 35-Jährige nun Fuß fassen. Vor dem großen Schritt habe sie aber auch etwas Angst. "Es wird bestimmt auch nicht einfach, unser Neuanfang in Rostock", gab sie ehrlich zu. Trotzdem blicke Julia positiv gestimmt in die Zukunft: "Aber wir halten alle zusammen und dann kann es nur besser werden mit allem."

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Juni 2021

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz mit ihrer Tochter Daliah

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de