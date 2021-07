Kim Gloss (28) hat es vor der Hochzeit noch einmal ordentlich krachen lassen! Mitte August wird die ehemalige DSDS-Kandidatin ihren Verlobten Alexander Beliaikin heiraten. Bereits im vergangenen Jahr wollten sich die zwei Turteltauben das Jawort geben, doch die aktuelle Gesundheitskrise machte dem Paar einen Strich durch die Rechnung. Wenige Wochen vor der Trauung feierte die Berlinerin ihren Junggesellinnenabschied mit ihren engsten Freundinnen auf Mykonos. Im Netz bedankt sich Kim jetzt bei ihren Girls für das Wochenende!

Auf ihrem Instagram-Account postet die einstige Dschungelcamperin gerade ein paar Schnappschüsse von ihrer Bachelorette-Party. Darunter drückt sie ihre Dankbarkeit aus: "Vielen Dank an meine Mädels für den wunderschönen Junggesellinnenabschied und die tolle Organisation, besser hätte er nicht sein können." Kim habe eine tolle Zeit mit ihren Liebsten gehabt und werde das Wochenende für immer in Erinnerung behalten. "Ich bin richtig sentimental gerade und vermisse euch alle jetzt schon", notiert sie abschließend.

In ihrer Instagram-Story betont die 28-Jährige ebenfalls, dass die Reise mit ihren Girls ganz besonders für sie war. "Es war so schön hier! [...] Ich habe die Zeit mit meinen Mädels in vollen Zügen genossen", schwärmt die Influencerin. Trotzdem sei es auch ein wenig anstrengend, mit einer Gruppe von Frauen zu verreisen. "Hier und da zickt man sich auch mal an", gibt sie ehrlich zu.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihren Freundinnen bei ihrem Junggesellinnenabschied auf Mykonos

ALONE WOLF / MEGA Kim Gloss bei ihrem Junggesellinnenabschied auf Mykonos

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihren Freundinnen bei ihrem Junggesellinnenabschied auf Mykonos

