Sila Sahin (35) im Mutterglück! Seit 2016 ist die einstige GZSZ-Darstellerin nun schon mit ihrem Mann Samuel Radlinger (28) verheiratet. Ihr großes Liebesglück krönten der Profi-Kicker und die Beauty mit zwei gemeinsamen Söhnen: Elija und Noah. Die Vollblutmama teilt nur allzu gerne niedliche Schnappschüsse von ihrer Familie. Nun gab es ein neues zuckersüßes Pic: Sila postete nämlich ein Selfie mit ihrem Sohnemann!

Auf Instagram zeigte die Schauspielerin, was für einen ereignisreichen Tag sie offenbar mit ihrem Kind hatte. Während Sila mit ihrem Kleinen auf einem Boot über das Wasser schipperte, zückte sie die Kamera und schoss ein putziges Foto. "Meine erste Liebe, für immer", schrieb die 35-Jährige in die Bildunterschrift und schwärmte von ihrem Nachwuchs. Nicht nur Sila scheint total entzückt von ihrem Spross zu sein, sondern auch ihre Follower.

"Tolle Fotos, toller kleiner Mann, so süß. Kinder sind was ganz Besonderes", lautete etwa ein Kommentar unter dem Beitrag. Auch Samuel verdeutlicht auf Social Media immer wieder, wie vernarrt er in sein Nachkommen ist – so hatte er kürzlich präsentiert, wie seine zwei Söhne Händchen haltend am See entspannen.

PeterTimm/ Action Press Sila Sahin und ihr Mann Samuel Radlinger

Instagram / diesilasahin Sila Sahin mit ihren beiden Söhnen, Mai 2020

Instagram / samuelradlinger30 Sila Sahins Söhne, Juli 2021

