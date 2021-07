Jessie J (33) äußert sich nun zu den jüngsten Vorkommnissen in der Fußball-EM! Am Sonntag stand das Finale des Turniers zwischen England und Italien an. Die Azzurri konnten sich gegen die Briten im Elfmeterschießen durchsetzen, nachdem drei englische Spieler ihre Schüsse nicht in Tore verwandelt hatten. Die drei Kicker wurden im Anschluss prompt mit heftigsten Beleidigungen und Rassismus konfrontiert, wogegen sich Prinz William (39) öffentlich entschieden aussprach. Dafür wurde er teilweise sogar kritisiert, doch Sängerin Jessie lobt ihn jetzt.

Weil Prinz William sich klar gegen die rassistische Hetze aussprach, sich allerdings immer noch nicht zu der vermeintlichen Ausgrenzung seiner Schwägerin Meghan äußerte, erntete er viel Hass und Vorwürfe im Internet. Doch Jessie nimmt ihn jetzt in Schutz, indem sie betont, dass die Königsfamilie ganz offensichtlich aus dem Fall Meghan gelernt habe. "Ich sage immer, dass man nur etwas heilen kann, das zuvor aufgedeckt wurde. So unangenehm es auch ist, solche Gespräche müssen geführt werden", erklärte sie im Interview mit TMZ.

Prinz Harry (36) und seine Frau hatten damals in einem Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (67) behauptet, dass vor der Geburt ihres Sohnes Archie etwa dessen Hautfarbe diskutiert worden sei. Jessie J ist der Meinung, dass durch Prinz Williams jüngste Positionierung gegen Rassismus sichtbar wird, dass es kleine Fortschritte im britischen Königshauses gibt.

Getty Images Jessie J bei einer Pre-Grammy-Gala, 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Meghan bei einem Gottesdienst in London im April 2018

Getty Images Jessie J, Sängerin

