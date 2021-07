Janni Kusmagk (30) wagt eine haarige Veränderung! Die einstige Profisurferin liebt es beim Styling natürlich und entspannt: Nur selten zeigt sich die Frau von Peer Kusmagk (46) mit Make-up oder aufwendigen Frisuren und trägt stattdessen seit Jahren einen naturgelockten Longbob. Jetzt traute sie sich aber doch und verpasste ihrer Frise ein schickes Update – Janni trägt jetzt einen wuscheligen Pony!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die werdende Dreifachmama am Mittwoch ein Foto, das sie gemeinsam mit ihren Kids zeigt. Stolz streckt die Blondine ihren kugelrunden Babybauch ins Bild – doch trotzdem fällt auch Jannis neue Frisur sofort auf: Wilde Strähnen hängen der 30-Jährigen in die Stirn und verleihen ihr einen ganz neuen Look!

In ihrer Story teilte Janni zudem einige Eindrücke von ihrem Besuch beim Friseur in Berlin. Neben dem strubbeligen Pony ließ sich die Schwangere nämlich auch ein bisschen Farbe vom Experten verpassen – und strahlte anschließend total happy in die Kamera. Wie gefällt euch der neue Look? Stimmt unten ab.

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, Juli 2021

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk

