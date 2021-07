Sucht Chris Broy eine neue Partnerin? Erst vor wenigen Wochen hatten der Kampf der Realitystars-Kandidat und Evanthia Benetatou (29) ihre Trennung bekannt gegeben – und das während Eva noch mit ihrem gemeinsamen Sohn schwanger war. Kurz nach dem Liebes-Aus machten zwar Gerüchte die Runde, Chris' Showkollegin Jenefer Riili sei der Grund dafür gewesen, den Flirt dementierten die beiden allerdings. Aktuell ist Chris also solo – doch möchte er daran etwas ändern?

Auf Instagram startete der Tattoo-Liebhaber eine kleine Fragerunde und stand seiner Community Rede und Antwort. Einige seiner Follower wollten natürlich wissen, ob sich Chris aktuell mit jemandem treffe. "Nein und das wird auch erst mal sehr lange nichts", lautete die Antwort des frischgebackenen Papas und postete dazu noch einen kurzen Clip, in dem er seinen Kopf schüttelt – deutlicher könnte Chris es wohl nicht machen: Er will an seinem Single-Dasein gerade nichts ändern.

Mit seiner angeblichen Affäre hat der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat heute keinen Kontakt mehr. "Ich habe keinen Kontakt zu Jenni, was auch sehr verständlich ist – gerade in dieser Situation", betonte Chris kürzlich. Nach den Liebes-Spekulationen machte Jenefer eine schwere Zeit durch, denn die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin musste sich mit vielen Hatern im Netz auseinandersetzen.

RTLZWEI / Jana Herty Eva Benetatou und Chris Broy

Instagram / chris_broy Chris Broy, 2021 in Köln

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, 2021

