Chris Broy äußert sich jetzt erneut zu dem Jenefer-Riili-Drama! Bei der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars trafen der Ex von Eva Benetatou (29) und die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin aufeinander. Schon vor der Ausstrahlung wurde den beiden eine Liaison nachgesagt. Obwohl beide den Flirt bereits mehr oder weniger dementiert haben, scheinen sich die Fans nach wie vor brennend dafür zu interessieren. Deswegen gab Chris nun ein Update: Er und Jenefer haben keinen Kontakt zueinander!

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Follower wissen, ob der Muskelmann und die Influencerin in Verbindung stehen. Daraufhin stellte Chris klar: "Nein, ich habe keinen Kontakt zu Jenni, was auch sehr verständlich ist – gerade in dieser Situation." Nach den ganzen Spekulationen wurde Jenefer nämlich mit krassen Hass-Nachrichten im Netz konfrontiert, woraufhin die zwei wohl den Kontakt zueinander abgebrochen haben.

Das scheint den Tattooliebhaber ziemlich traurig zu stimmen. In dem Clip schreibt er nämlich, dass er es schade finde, weil sie sich während der Dreharbeiten gut verstanden hätten. "Sie wurde zu Unrecht ins schlechte Licht gerückt durch meine persönliche Situation", nahm Chris die Beauty daraufhin in Schutz. Er wünsche Jenefer von Herzen nur das Beste.

Anzeige

RTLZWEI/Karl Vandenhole Jenefer Riili bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / chris_b.___ Chris Broy, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy im Mai 2021 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de