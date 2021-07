Gustav Masurek (32) scheint keine Trübsal zu blasen. Die neue Staffel der beliebten Kuppelshow Die Bachelorette feierte am Mittwoch ihren Auftakt mit der ersten Folge. Und die Rosenverteilerin Maxime Herbord (26) musste schon in der ersten Nacht der Rosen eine Entscheidung treffen. Die Beauty schickte drei Kandidaten nach Hause: Niko Cenk, Maurice Deufel (26) und Gustav. Letzterer scheint seinen Rauswurf aber ziemlich sportlich zu nehmen.

Mit Promiflash plauderte der 32-Jährige über seinen Exit. "Ich wäre freiwillig gegangen. Deswegen war es total in Ordnung so", betonte Gustav. Demnach sei Maximes Entscheidung für ihn total okay gewesen. Doch warum hat es auch bei ihm nicht so richtig geknistert? "Was mir konkret gefehlt hat, kann ich gar nicht genau sagen." Gustav habe schon beim ersten Kennenlernen gemerkt, dass er und die 26-Jährige nicht auf einer Wellenlänge seien und der Funke sei am Ende einfach nicht übergesprungen.

Über eine Rose durfte sich hingegen Leon Knudsen (33) freuen – und das sogar früher als alle anderen. Noch vor der ersten Entscheidung überreichte Maxime dem Hamburger eine der beliebten Schnittblumen, sehr zu seiner eigenen Überraschung. "Ich war total überrascht und hatte überhaupt nicht damit gerechnet", betonte Leon im Promiflash-Interview.

