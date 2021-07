Für ihre Kleine nur das Beste! Cardi B (28) scheut bei ihrer Tochter Kulture Kiari Cephus (3) weder Kosten noch Mühen, um ihr ein schönes Leben zu ermöglichen. Vor wenigen Tagen ist der Spross bereits drei Jahre alt geworden. Zu seinem Ehrentag veranstaltete die US-Amerikanerin eine dekadente Party mit Prinzessinnen-Motto. Jetzt zeigte Cardi ganz stolz im Netz, was sie ihrem Töchterchen zum Geburtstag geschenkt hat!

Auf ihrem Instagram-Account postete die "Up"-Interpretin mehrere Videos von sich und der Kleinen. Die Clips zeigen, wie das Mama-Tochter-Duo gemeinsam das Geschenk öffnet: Kulture darf nun eine diamantbesetzte Halskette im Minnie Mouse-Style der Marke Elliot Elianette ihr Eigen nennen, die für etwa 125.000 Dollar gehandelt wird! Darüber schien sich die Dreijährige auch total zu freuen, denn sie strahlte überglücklich in die Kamera. Die Fans sind von der Reaktion des Mädchens ebenfalls total begeistert. "Oh mein Gott, sie ist so süß", schrieb nur einer von Cardis Followern.

Bereits an ihrem zweiten Geburtstag war die Kleine reich beschenkt worden. Ihr Vater Offset (29) überraschte sie mit einer Birkin Bag des Luxuslabels Hermès – die sage und schreibe 6.000 Euro kostet. Damals reagierte seine Fangemeinde aber ziemlich kritisch auf das Präsent. "Sie fragt sich bestimmt, wo ihre neue Puppe bleibt", wetterte ein User auf Instagram.

Instagram / iamcardib Cardi B und das Geschenk für ihre Tochter

Instagram / iamcardib Cardi B und ihre Tochter Kulture

Instagram / iamcardib Offset mit Cardi B und Töchterchen Kulture, Ostern 2019

