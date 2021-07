Haben sich die beiden etwa wieder versöhnt? Eigentlich hatten Sam Dylan (30) und Rafi Rachek (31) im vergangenen Mai bekannt gegeben: Nach über anderthalb gemeinsamen Jahren schlagen sie nun getrennte Wege ein – und offenbar gingen sie nicht im Guten auseinander, da der einstige Prince Charming-Kandidat nur kurz nach dem Liebes-Aus im Netz heftig gegen seinen Ex wetterte. Der Zoff scheint mittlerweile aber wieder Geschichte zu sein. Der Realitystar und sein (vermeintlich) Verflossener besuchten nun zusammen ein Event.

Das verriet Rafi wohl aus Versehen in seiner Instagram-Story am Donnerstagabend. Dort teilte der einstige Bachelorette-Boy einen Clip von der Rückbank eines Autos. Dabei ist nicht nur die Fahrerin Annemarie Eilfeld (31) deutlich zu erkennen, sondern es ist auch kurz im Bild, wer da neben der DSDS-Diva auf dem Beifahrersitz ist – und der Mann sieht verdächtig nach Sam aus! Aber war es wirklich der 30-Jährige, der die Blondine und Rafi begleitete?

Ja – zumindest waren die beiden ehemaligen Turteltauben sowie Annemarie nur wenig später bei einem Event im Wachsfigurenkabinett Madam Tussauds in Berlin. Hier posierten Rafi und Sam sogar gemeinsam auf dem Red Carpet. Das zeigen Aufnahmen von RTL. Aber heißt das nun, dass die zwei TV-Stars tatsächlich wieder ein Paar sind? Was sagt ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Annemarie Eilfeld

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

