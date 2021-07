Überraschende Social-Media-Rückkehr von Svenja von Wrese! 2018 nahm die Visagistin an Der Bachelor teil, wo sie um das Herz von Daniel Völz (36) kämpfte. Seine allerletzte Rose verwehrte der Neffe von Wolfgang Völz (✝87) ihr aber und gab sie stattdessen Kristina Yantsen. Wenige Monate nach dem Finale zog Svenja sich komplett zurück. Sie kündigte eine Netz-Pause an, die bis heute anhielt. Doch jetzt hat die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin endlich wieder von sich hören lassen!

Noch immer folgen Svenja über 59.000 User auf Instagram. Und die durften sich jetzt nach fast drei Jahren über einen neuen Post freuen. Die Blondine teilte ein altes Foto von sich, das sie mit dem Hashtag #throwback versah. In ihrer Story gibt es sogar einen Boomerang zu sehen. Gemütlich sitzt das einstige Playboy-Model auf seinem Balkon und genießt einen Kaffee.

Warum Svenja so lange weg war und ob sie jetzt wieder häufiger von sich hören lässt, verriet sie bisher nicht. Ihre Fans sind über das Lebenszeichen von ihr jedoch einfach nur glücklich. "Gerade vor ein paar Tagen habe ich an dich gedacht und geschaut, ob es was Neues von dir gibt. Schön, dass du wieder da bist und lass es dir gut gehen", lautet einer der vielen Kommentare unter dem Beitrag.

Daniel Völz, Ex-Bachelor



Daniel Völz im November 2018

