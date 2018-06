Johannes Haller hat seine Herzdame erst über Umwege gefunden. Vor wenigen Tagen machte der Münchener die Beziehung zu Yeliz Koc (24) offiziell. Schon bei Bachelor in Paradise hat der Blondschopf ein Auge auf die schöne Deutsch-Türkin geworfen, sie dann aber kurzerhand durch Svenja von Wrese ersetzt. Singlelady Carolin Ehrensberger ist es bis heute ein Rätsel, wieso Johannes sich auf Svenja eingelassen hat.

In einem YouTube-Video bittet Johannes Caro nun um eine ehrliche Einschätzung zu seiner Entscheidung. Und die Blondine nimmt da natürlich kein Blatt vor dem Mund und geigt dem Hobbysegler ihre Meinung: "Es ist der größte Fehler deines Lebens gewesen. [...] Ich muss dir sagen, das ist das Dümmste, was dir jemals hätte passieren können." Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat das Techtelmechtel der beiden im Paradies aus nächster Nähe verfolgen können und ist überzeugt, dass Svenja sowieso nicht zu Johannes gepasst hätte und es gut war, dass er sich am Ende gegen sie entschieden habe.

Allerdings: Nicht Johannes hat Svenja abgesägt, sondern andersherum! Zwar hat der ehemalige Rosenanwärter seine Flirtpartnerin nach der wilden Knutscherei zunächst auf Abstand gehalten – letztendlich hat aber die Kosmetikerin das Techtelmechtel beendet, indem sie ihre Rose Michael Bauer (27) überreichte und somit das Aus für den Ex-Bachelorette-Kandidaten besiegelte.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

MG RTL D Svenja von Wrese in der dritten Folge von "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Michael Bauer, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

