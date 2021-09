Svenja von Wrese möchte ihren Beauty-Makel loswerden! Nach ihrer Bachelor-Teilnahme 2018 war es lange still um die Blondine. Erst im Sommer feierte sie ihre Netz-Rückkehr und postet seitdem wieder regelmäßig Bilder von sich auf ihrem Profil. Auf den Aufnahmen strotzt Svenja nur so vor Selbstbewusstsein, doch eine Sache stört sie an ihrem Aussehen: Die TV-Bekanntheit hat stärkeren Haarwuchs im Gesicht – und diesen lässt sie jetzt stoppen.

"Ich habe heute einen Termin bei der Kosmetikerin. Ich lass mir per IPL-Laser die Haare an den Unterschenkeln dauerhaft entfernen und auch die am Kinn", verriet Svenja in ihrer Instagram-Story. Aufgrund einer Hormonstörung habe sie relativ kräftige, dunkle Haare am Kinn. "Ich persönlich fühle mich damit einfach nicht so wohl und lasse sie deshalb jetzt entfernen", erklärte die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin.

Lange habe sie sich für ihren Haarwuchs geschämt und auch gar nicht darüber reden wollen. Mittlerweile hat sich das geändert. "Natürlich [war das] total zu Unrecht, weil man sich dafür nicht zu schämen braucht, dass einem irgendwo Haare wachsen", stellte Svenja klar. Dennoch stehe ihr Entschluss fest. Seine Fans wolle das einstige Bachelor-Girl an der Behandlung teilhaben lassen.

Anzeige

Instagram / svenjavonwrese Svenja von Wrese, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / svenjavonwrese Svenja von Wrese

Anzeige

Instagram / svenjavonwrese Svenja von Wrese, Bachelor-Finalistin von 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de