Welche Dame ist die Richtige für Bachelor in Paradise-Boy Johannes Haller? Zu Beginn machte ihm Yeliz Koc schöne Augen. Innig wurde es allerdings nie und die Brünette bekam einen Korb. Umso flotter ging es mit Neu-Zugang Svenja von Wrese zur Sache. Nach Abschluss der Dreharbeiten folgte dann aber der Knüller: Der Beau wurde mit seiner ersten Turtelpartnerin erwischt. Mit wem er wohl sein Happy End finden wird? Carina Spack, die als Inselbewohnerin beide Techtelmechtel beobachten konnte, ist sich im Promiflash-Interview im SixxPaxx-Theater in Berlin jedenfalls sicher: "Ich sehe Yeliz eher an seiner Seite als Svenja, einfach vom Charakter auch her."



