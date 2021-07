Sind Tori Spelling (48) und Dean McDermott (54) tatsächlich kein Paar mehr? Seit Monaten wird spekuliert, dass die Schauspielerin und ihr Mann nicht mehr zusammen sind. Immer wieder wurde die Fünffach-Mama in den vergangenen Wochen ohne ihren Ehering gesehen. Jetzt gibt es ein neues Anzeichen dafür, dass das Paar seine Beziehung beendet haben könnte: Tori hat plötzlich den "Ehefrau"-Eintrag aus ihrer Instagram-Bio gelöscht!

Bei näherer Betrachtung des Instagram-Accounts der 48-Jährigen wird klar: Der Name ihres Mannes taucht in der Beschreibung nicht mehr auf. Stattdessen steht dort nur noch, dass sie Schauspielerin, Mutter, Autorin und Heimwerkerin ist. Ob die US-Amerikanerin die Gerüchte damit bestätigt? In der Bio von Dean ist Tori allerdings noch zu finden. "Verheiratet mit der Liebes meines Lebens", notierte der "Slasher"-Darsteller auf seinem Profil.

Zuletzt hatte die 902010-Bekanntheit im vergangenen Juni verraten, dass ihr Liebster nicht mehr mit ihr im selben Zimmer nächtigt. "Im Moment schlafen meine Kinder und Hunde in meinem Bett", berichtete sie im Gespräch mit Sirius XM. Weil der 54-Jährige insgesamt sechs Monate in einem anderen Land bei Dreharbeiten gewesen sei, habe Tori das Ehebett mit ihrem Nachwuchs geteilt. Bis heute habe sich das nicht geändert – und das, obwohl Dean längst wieder zu Hause war.

Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spelling, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott bei der Spoken Woof Benefizveranstaltung, 2019

Anzeige

Getty Images Dean McDermott, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de