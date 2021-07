Melina Hoch hat eine klare Meinung zu Walentina Doronina! Eigentlich geht es bei Are You The One – Reality Stars in Love darum, sein Perfect Match zu finden. Walentina eckte jedoch schon mehrfach bei ihren Mitstreitern an und geriet auch mit Melina bereits heftig aneinander. Während die Staffel gerade in vollem Gange ist, sind die Dreharbeiten längst abgeschlossen. Im Netz machte die ehemalige Love Island-Teilnehmerin nun klar, was sie von der Ex on the Beach-Bekanntheit hält.

Bei einem Q&A auf Instagram fragte ein User nach Melinas Meinung über Walentina. Daraufhin veröffentlichte sie ein langes Statement zu der 20-Jährigen. "Es wird das einzige Mal sein, dass ich etwas zu ihr sage", begann die Cheerleaderin ihren Post und erklärte auch, warum: "Sie kennt meine Meinung und das reicht. Das Problem an der Sache ist, ich will und werde ihr keine Plattform geben."

Weiter schrieb Melina: "Was viele nicht verstehen: Ihr regt euch über ihr Verhalten auf, ihr redet über sie, kommentiert und folgt ihr, um mitzubekommen, was sie so Tolles und Ehrliches zu sagen hat." Mit ihrem Verhalten wolle Walentina aber genau das erreichen. "Man tut ihr einen Gefallen damit. So bekommt sie das, was sie will", betonte Melina und brachte damit indirekt ihre Abneigung gegen die Blondine zum Ausdruck.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, "Love Island"-Kandidatin 2020

Instagram / walentinadoroninaofficial TV-Sternchen Walentina Doronina

Instagram / melina.hoch Melina Hoch in Stuttgart im Oktober 2020

