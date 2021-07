Trauriges Liebes-Update von Manuel Flickinger (33)! Als er 2019 in der ersten Prince Charming-Staffel seinen Mr. Right finden wollte, hatte er kein Glück. Nicolas Puschmann (30) hatte ihn zwar in sein Herz geschlossen, doch leider keine romantischen Gefühle für ihn entwickelt. Umso mehr freuten sich Manuels Fans, als er im November dann seinen neuen Freund vorstellte. Doch wenige Monate später verkündete er nun: Er ist wieder solo.

"Meine Lieben, bitte seid nicht traurig wegen dieser Zeilen. Es ist für uns beide langfristig das Beste und es geht uns damit soweit gut", begann der einstige TV-Single sein Statement auf Instagram. Sein Partner Filip und er hätten viele Stunden miteinander gesprochen und einen folgenschweren Entschluss gefasst: "Wir möchten unsere Beziehung zukünftig als sehr gute Freunde fortführen und somit nicht mehr als Liebespaar." Konkrete Gründe nannte er nicht.

Unter dem Post sammelten sich im Nu aufbauende Kommentare von Manuels Followern. "Ein altes Kapitel endet und ein neues beginnt. Und du hast den Schreiber in der Hand. Du machst das Beste draus" oder "Das tut mir leid, aber ich wünsche euch beiden nur das Beste", schrieben die User.

Anzeige

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger, Reality-Star

Anzeige

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger und sein Freund Filip

Anzeige

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de