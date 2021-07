Marterias (38) Nachwuchs wächst allmählich zum Mann heran! Sein Privatleben versucht der Rapper größtenteils von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Aus diesem Grund sind auch Schnappschüsse an der Seite seiner Liebsten eine echte Rarität. Hin und wieder tauchen dann aber doch ein paar Aufnahmen mit Sohnemann Louis auf – so wie kürzlich am Geburtstag des Teenagers. Dabei wird deutlich: Marterias Spross ist schon genauso groß wie sein Vater!

Via Instagram teilte Marten Laciny, wie Marteria mit bürgerlichem Namen heißt, ein typisches Vater-Sohn-Bild aus dem Urlaub. Brüderlich legen die beiden Männer die Arme um den jeweils anderen. Ein Detail dürfte einigen Fans aber direkt aufgefallen sein: Allzu lange dauert es wohl nicht mehr, bis der 14-Jährige seinem Papa auf den Kopf spucken könnte. Bisher seien die beiden aber noch "gleich groß", wie Marteria extra mithilfe eines Hashtags vermerkt hat.

Von dem seltenen Familien-Pic sind auch Marterias Fans ganz angetan. "Krass, in meinem Kopf wird er immer klein sein!" und "Man, ist er groß geworden!" lauten nur zwei der zahlreichen verblüfften Kommentare unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / marteria Marteria, Rapper

Anzeige

Instagram / marteria Rapper Marteria mit seinen Sohn Louis

Anzeige

Getty Images Marten Laciny, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de