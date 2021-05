Hätte Nadja ihren Flirt-Partner René (30) auch optisch angezogen? Der Grazer lernte die 34-Jährige bei 5 Senses for Love in fünf verschiedenen Kennlernstufen hinter verschlossenen Türen kennen – sehen durfte er sie erst nach einem Heiratsantrag. Den machte René ihr in der vergangenen Folge auch tatsächlich, doch Nadja gab ihm einen Korb. Deswegen erfuhr der IT-Techniker erst nach der Show, wie seine Auserwählte aussieht. Und? Wäre sie optisch sein Typ gewesen?

Im Promiflash-Interview erzählte der 29-Jährige: "Nadja ist optisch eine attraktive Frau und man hat auch gesehen, dass wir beide einige Parallelen haben." Dennoch fällt sie nicht unbedingt in sein Beuteschema – eigentlich steht René eher auf südländische Frauen. "Aber auch deswegen fand ich das Experiment so spannend", führte der ehemalige Are You The One? -Kandidat weiter aus.

Mittlerweile hat René Nadjas Abfuhr übrigens ganz gut verkraftet. Der Österreicher ist ihr deswegen nicht einmal böse. Immerhin habe sie ihm ehrlich und verständlich erklärt, dass ihr alles zu schnell gegangen war und sie ihre Tochter vermisst hatte. Einen zweiten Liebesanlauf wollen sie nun aber trotzdem nicht wagen. "Ich glaube, wir sind uns aber beide einig, dass wir auf einer 'freundschaftlichen' Ebene bleiben", erklärte René gegenüber Promiflash.

Sendehinweis: "5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat René

Instagram / nad.ja_official "5 Senses for Love"-Kandidatin Nadja

SAT.1/Benedikt Müller René. "5 Senses for Love"-Kandidat

