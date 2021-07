Claudia Obert (59) hat große Ambitionen! Seit wenigen Wochen ist klar: Die Modeunternehmerin möchte nicht nur im Reality-TV aktiv sein, sondern sich vom Netzsternchen zum absoluten Megastar weiterentwickeln. Genau deshalb holt sich die Champagnerliebhaberin in ihrer neuen Show "Die Obert Connection" Unterstützung von erfolgreichen Influencern. Aber nicht nur auf Instagram möchte sie durchstarten, sie strebt auch den Erfolg auf anderen Plattformen an. Claudia verrät Promiflash: Sie möchte TikTok erobern.

Die Lipsync-Plattform ist aktuell wohl eher noch Neuland für die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin – das könnte sich in den kommenden Monaten allerdings ändern. "Der Spirit dafür ist bei mir da. Ich glaube, in meinem Spirit bin ich drei Jahre alt, ich mache alles mit. Ich bin auf keinen Fall 59 Jahre alt", betonte die Society-Lady im Gespräch mit Promiflash und outete sich damit als experimentierfreudig. "Ich finde TikTok toll, eigentlich finde ich das alles hammertoll! Ich gucke gerne auf TikTok rein und es ist fast jedes Mal ein totaler Lacher dabei", hielt sie fest.

Schon vor Start ihres neuen Formats verriet Claudia, dass sie mit den TikTok-Experten im Verlauf der Dreharbeiten den ein oder anderen Tanz gelernt habe. Das sei aber gar nicht so leicht gewesen. "Bei einer Tanzshow kann ich nicht mitmachen. Dafür fehlt mir, glaube ich, jegliches Talent", erzählte sie lachend. In Zukunft könne sie sich aber durchaus vorstellen, sich an das ein oder andere Video zu wagen.

"Die Obert Conection", ab dem 15. Juli immer zwei neue Folgen donnerstags bei Joyn oder direkt alle sechs Folgen bei JoynPlus+.

Anzeige

Joyn / André Kowalski Claudia Obert und Fitness-Influencer Paul Unterleitner

Anzeige

ActionPress/ Guido Ohlenbostel Claudia Obert, TV-Star

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Designerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de