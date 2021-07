Iggy Azalea (31) hat eine überraschende Entscheidung getroffen! Die Karriere der australischen Rapperin begann im Jahr 2013 und nahm innerhalb kürzester Zeit mächtig Fahrt auf. Seit dem Release ihres Debütalbums "The New Classic" hat sie inzwischen weltweit über 48 Millionen Tonträger verkauft – viele ihrer Hits wie "Work", "Fancy" und "Black Widow" wurden zudem mit Goldenen Schallplatten, MTV Video Music Awards und Co. ausgezeichnet. Jetzt verkündete Iggy völlig unerwartet: Sie zieht sich für ein paar Jahre aus der Musikwelt zurück und legt eine Pause ein!

Auf Twitter veröffentlichte die "Trouble"-Interpretin eine lange Botschaft. "Nachdem ich mein Album 'End Of An Era' nächsten Monat veröffentlicht habe, werde ich mir ein paar Jahre Zeit nehmen, um mich auf andere kreative Projekte und Dinge zu konzentrieren, für die ich brenne", verkündet Iggy in ihrem Statement. Sie freue sich schon darauf, ihren Fans mal eine andere Seite von sich zu zeigen.

Weiter schreibt die 31-Jährige: "Meine Energie und meinen Fokus auf das zu lenken, was mich begeistert, ist jetzt einfach genau das Richtige für mich – ich hoffe, ihr werdet mich weiterhin unterstützen." Gut möglich, dass Iggy sich zudem mehr ihrer Mutterrolle widmen will. Sie ist vor rund einem Jahr zum ersten Mal Mama geworden und Söhnchen Onyx ist ihr ganzer Stolz.

Getty Images Iggy Azalea, Rapperin

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im Juni 2021

Instagram / thenewclassic Rapperin Iggy Azalea mit ihrem Sohn Onyx

