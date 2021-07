Ein großer Tag für Rome Götze (1)! Der erste gemeinsame Sohn von Fußballprofi Mario Götze (29) und dessen Frau Ann-Kathrin (31) hat im vergangenen Juni das Licht der Welt erblickt und somit auch gerade seinen ersten Geburtstag gefeiert. Nun stand der nächste Meilenstein für den kleinen Mann an: Rome hat seinen allerersten Haarschnitt bekommen – und Mama Ann-Kathrin hat die süße Aktion für ihre Fans dokumentiert.

In ihrer Instagram-Story nahm die Fashionbloggerin ihre Follower jetzt mit zum Friseur – wo Rome die putzigen Strähnchen losgeworden ist, die ihm im Gesicht hingen. Doch wie haben sie es geschafft, dem Einjährigen die Haare zu schneiden, ohne dass er zappelt und sich gefährdet? Der Coiffeur hat ganz vorsichtig an Romes Mähne herumgeschnippelt, während Papa Mario ihn auf dem Friseurstuhl möglichst still gehalten hat. Mini-Götze hat super mitgemacht und auch das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!

Der darauffolgende Tag war mindestens genauso aufregend für Rome: Er war mit seinen Eltern in einem Tierpark – wo er unter anderem Giraffen und Flamingos gesehen hat und mit einem Floß gefahren ist. Sein Papa schwärmte hinterher auf Instagram: "Habe den Tag in bester Gesellschaft verbracht. Ich liebe es einfach, dein Vater zu sein."

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götzes Sohn Rome beim Friseur

Instagram / annkathringotze Rome Götze nach seinem ersten Friseurbesuch

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome

