Scott Disick (38) sorgte für einen seltenen Anblick! Nach seiner Beziehung mit Kourtney Kardashian (42) und der Liebelei mit Lionel Richies (72) Tochter Sofia Richie (22) scheint der Reality-TV-Star in Schauspielerin Amelia Gray Hamlin (20) seine Mrs. Right gefunden zu haben. Sein neues Liebesglück hält der Unternehmer aus New York allerdings weitestgehend von der Öffentlichkeit fern – bis jetzt: Scott teilte eine Aufnahme an der Seite seiner Liebsten!

Scotts Fans dürften sich kürzlich besonders gefreut haben – wenn auch nur für 24 Stunden: In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Beau nämlich einen Schnappschuss, der ihn mit Amelia und Söhnchen Reign zeigt. "Tolle Nacht, nur für Reign ein bisschen zu viel Gestank auf den alten Docks", schrieb der 38-Jährige zu der Aufnahme. Tatsächlich hielt sich sein Spross angeekelt die Nase zu. Zwischen Amelia und Scott scheint es hingegen zu knistern – die Beauty legte elegant ihren Arm um den Bartträger.

Scott und Amelias Vater scheinen hingegen noch nicht so sehr auf einer Wellenlänge zu sein. Der Papa der Schönheit hat besonders einen Punkt zu bemängeln, wie er in der TV-Show Real Housewives of Beverly Hills äußerte: "Was mich an der Sache am meisten stört, ist der Altersunterschied. Ich finde das einfach seltsam..." Immerhin liegen zwischen Scott und Amelia stolze 18 Jahre.

Getty Images Scott Disick, Realitystar

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin im Juni 2021

Getty Images Scott Disick, Reality-TV-Star

