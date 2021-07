Marie Nasemann (32) ist in freudiger Erwartung! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin verkündete im vergangenen April, dass sie und ihr Ehemann Sebastian Tigges ihren zweiten Nachwuchs erwarten – ein Mädchen! Die Geburt ihres Kindes rückt immer näher, die Halbzeit der Schwangerschaft hat Marie bereits hinter sich – doch zuvor gönnt sich die dreiköpfige Familie noch eine kleine Auszeit. Und dabei strahlen die Eltern um die Wette!

Sebastian lud auf seinem Instagram-Account neue Pärchenfotos hoch – und eine Sache ist kaum zu übersehen: Er und seine Gattin sind total happy. Das Model setzt seinen Babybauch in einem rot-weiß-karierten Kleid in Szene. Marie gibt in ihrer Story weitere Einblicke in ihren Urlaub. Diesen scheint das Paar nicht nur mit ihrem Sohn, sondern auch mit Freunden zu verbringen.

Dabei läuft allerdings nicht alles rund, wie sie offenbart: "Terror von früh bis spät und keine fünf Minuten Pause. Wir spekulieren auf einen neuen Zahn. Und ich habe eine Erkältung bekommen", schreibt sie zu einem Schnappschuss, der sie und Sebastian im Bett liegend zeigt. "Da hilft nur Fotos von gestern anschauen und sich darüber freuen, wie schön der gestrige Tag war", lässt sie sich die Stimmung allerdings nicht vermiesen.

Instagram / tiggess Sebastian Tigges und Marie Nasemann, Juli 2021

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und ihr Sohn

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrer Familie im Mai 2021

