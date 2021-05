Marie Nasemann (32) hat schon eine runde Babykugel! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin wurde vor etwas mehr als einem Jahr zum ersten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Neu-Ehemann Sebastian Tigges teilte die Schauspielerin seitdem viele Einblicke aus ihrem Leben mit Baby und überraschte im April mit weiteren Neuigkeiten: Sie ist schon wieder schwanger. Jetzt gab sie ein weiteres Update – und zeigte erstmals ihre nackte Babykugel!

Am Samstag teilte die 32-Jährige drei Bilder in blauer Unterwäsche mit ihren Followern auf Instagram – und zeigte dabei zum ersten Mal den nackten Babybauch von Sprössling Nummer zwei. Dieser ist ganz schön groß geworden – schließlich ist die Hälfte ihrer Schwangerschaft schon vorbei. "Halbzeit Schwangerschaft", schrieb sie daher unter den Beitrag und teilte in ihrer Story mit, dass sie sich bereits in der 21. Schwangerschaftswoche befinde. Trotz der Beckenschmerzen, über die sie bereits klagt, scheint sie auf den Bildern sehr entspannt und präsentiert ihre Kugel ganz stolz.

"Oh, wie schön du aussiehst! Ich hoffe, es geht dir mittlerweile etwas besser", schrieb eine Userin als Kommentar unter den Beitrag und meinte damit wohl ihre sogenannten Symphysenschmerzen im Becken. "Tolle, wunderschöne baldige Zweifach-Mama sehe ich da", kommentierte eine andere Followerin die Bilder.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, 2021

Instagram / tiggess Marie Nasemann und ihr Mann Sebastian Tigges, 2021

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, 2021

