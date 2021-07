Jennifer Lopez (51) kann nicht mehr länger schweigen! Seit Monaten dominiert die Musikerin die Schlagzeilen: Denn knapp 17 Jahre nach ihrer Trennung ist die Sängerin offenbar wieder mit ihrem Ex Ben Affleck (48) zusammen. Immer wieder wurden die Turteltauben schmusend von Paparazzi erwischt. Weder J.Lo noch Ben äußerten sich bisher zu den Gerüchten – doch jetzt hat sich die Beauty offenbar verplappert!

In einem Interview in der Today Show, in dem es eigentlich um einen Song der Interpretin ging, sprach Moderatorin Hoda Kotb die 51-Jährige auf ihre neu entflammte Romanze an. Die Journalistin erklärte, Jen sehe auf aktuellen Fotos mit Ben glücklicher aus und fragte direkt nach, ob dem auch so sei. Doch die zweifache Mutter versuchte zunächst, um den heißen Brei herumzureden: "Der Song ist raus und ich glaube, die Botschaft ist einander zu lieben und zusammen zu kommen. Und die Liebe war noch nie so wichtig wie jetzt", sagte Jen dann aber doch mit einem Grinsen und fügte hinzu, derzeit sehr "happy" zu sein.

Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Jennifer und Ben ihre Liebe auch mit der Öffentlichkeit teilen. Immerhin ist es zwischen den beiden bereits richtig ernst geworden – die zwei suchen bereits nach einem gemeinsamen Zuhause. Dafür sollen Ben und Jen sogar einen Luxusmakler beauftragt haben.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2021

