Jenny Frankhauser (28) heizt ihren Fans ordentlich ein! Die Influencerin zeigt im Netz gerne mal, was sie hat und steht zu ihrem Körper – allen Hatern zum Trotz. Negative Kommentare lässt die Schwester von Daniela Katzenberger (34) nämlich schon lange nicht mehr an sich ran. Daher können sich ihre Follower auch immer wieder über sexy Schnappschüsse der einstigen Dschungelkönigin freuen. Auch ihr neuester Post hat es mal wieder ganz schön in sich: Jenny präsentiert im Netz ihr pralles Hinterteil!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige ein ganz besonderes Bikini-Bild: Sie steht auf einem Boot mit dem Rücken zur Kamera und schaut lasziv über ihre Schulter. Absoluter Blickfang auf dem Foto ist ganz klar ihre üppige Kehrseite – und die bringt so manchen ihrer Fans offenbar ganz schön ins Schwitzen. In den Kommentaren häufen sich die Komplimente für diesen heißen Anblick. "Wow, was für ein Body", schwärmte zum Beispiel ein Follower.

So viel Zuspruch dürfte Jenny sicherlich freuen. Immerhin ist auch die selbstbewusste Netz-Beauty nicht immer zufrieden mit ihrem Körper. Jenny leidet zum Beispiel an einem Lipödem, einer oft schmerzhaften Fettverteilungsstörung, und musste sich deshalb sogar schon mehrfach an den Armen und an den Beinen operieren lassen.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, 2021

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juli 2021

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juni 2021

