Das werden Elsa und Irina wohl nie vergessen! Die lesbische Kuppelshow Princess Charming neigt sich dem Ende zu. Damit die Protagonistin des Formats wirklich herausfinden konnte, wer ihr Herz höherschlagen lässt – Elsa oder Lou – hatte sie die Finalistinnen zu zwei wunderschönen Einzeldates eingeladen. Eine der beiden durfte sich auf Action, Spirituelles und ganz viel Zweisamkeit freuen: Das war Elsas Finaldate!

In der letzten Folge der ersten Staffel von "Princess Charming" ging es für die Sportmanagement-Studentin aus Berlin und für Irina hoch hinaus. Denn die überraschte ihre Finalistin mit einem Rundflug über Griechenland. Wenn die zwei Ladys nicht gerade die wunderschöne Aussicht genossen, schauten sie sich tief in die Augen – und tauschten romantische Küsse aus. "Es war total schön, dieses Kribbeln im Bauch, wenn man startet und dann wird die Welt ganz klein [...]. Dann noch mit Irina – das war total intensiv", schwärmte Elsa später von ihrem Rendezvous.

Dann wurde es etwas ruhiger für die zwei. So las eine Wahrsagerin Elsa und Irinas Zukunft aus ihren Kaffeesätzen. Ein emotionaler Moment: "Zwei Menschen denken an dich. Dein Herz ist allerdings nur bei einer Person", erzählte die Wahrsagerin, woraufhin die Rechtsanwältin Irina sogar ein paar Tränen verdrückte. Doch Elsa war zur Stelle, um sie in den Arm zu nehmen – und genau so ging der Abend auch weiter. Die 23-Jährige blieb nämlich über Nacht bei der Brünetten. Arm in Arm wachten sie am nächsten Morgen auf. "Es hat sich sehr geborgen angefühlt", schwärmte Irina danach.

TVNOW Elsa und Irina, "Princess Charming"-Bekanntheiten

