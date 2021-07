Sophia Thiel (26) leidet unter starken Beschwerden – und ist ratlos. Fast zwei Jahre hatte sich die Fitness-Influencerin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der enorme Druck war ihr damals zu viel geworden. Im Februar feierte sie schließlich ihr großes Comeback. Beim Training schwächelt die Netzbekanntheit seit ihrer Rückkehr noch etwas, doch eigentlich wollte sie sich nach und nach wieder an den Sport herantasten und einen gesunden Lifestyle verfolgen. Jetzt liegt die Blondine jedoch erst mal flach: Sophia klagt im Netz über starke körperliche Schmerzen.

In ihrer Instagram-Story postet die 26-Jährige ein Foto von sich mit erschöpftem Gesichtsausdruck. Damit gibt sie ihren Followern auch ein Gesundheitsupdate. "Bauch- und Kopfschmerzen sind zwar weg, hab aber immer noch Gliederschmerzen in den Beinen. So einen dumpfen Schmerz im unteren Rücken, der in die Beine ausstrahlt", beschreibt sie ihre Symptome. Dazu kommt noch starke Übelkeit. Was dahintersteckt, kann sich Sophia nicht erklären. "Kann aber auch kein Bandscheibenvorfall sein – woher?", wundert sich die Beauty. Ein Arzt soll Klarheit bringen, sobald sie einen Termin bekommt.

Gepflegt wird die gebürtige Rosenheimerin vermutlich von ihrem Freund Raphael. Ihr Partner stand ihr bisher schon in so einigen harten Zeiten bei. Selbst als er von ihrer Essstörung erfahren hat, hatte der Fitness-Liebhaber Verständnis gezeigt und versucht, sich in Sophias Lage hineinzuversetzen.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Bloggerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Instagram / raphael_birchner Sophia Thiel mit ihrem Freund Raphael

