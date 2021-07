Wird Prinz Harry (36) erneut gegen das britische Königshaus schießen? Der Herzog von Sussex arbeitet aktuell an einem Buch, das im kommenden Jahr erscheinen sollen. "Ich schreibe das nicht als der Prinz, als der ich geboren wurde – sondern als der Mann, der ich geworden bin", erklärt er in einem Statement, das People vorliegt. In seinen Memoiren wird Harry unter anderem über sein Leben im Rampenlicht und seine Rolle als Ehemann und Vater sprechen. Die Palastmitglieder sollen deshalb bereits ziemlich beunruhigt sein...

